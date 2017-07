Rue de la liberté à Dijon, et la lumière fût ?

La ville de Dijon et EDF avaient lancé un concours d’idées auprès des entreprises pour réfléchir à la future mise en lumière de l’artère principale du centre-ville. Quelques projets originaux ont été présentés et ont retenu l’attention du jury.

La ville de Dijon veut mettre en valeur la rue de la Liberté grâce à la lumière. En février, la mairie a lancé un "concours des idées". 9 projets ont été soumis aux dijonnais et à un jury de professionnels. Ce vendredi 7 juillet la ville a fait la cérémonie des remises des prix. Chaque lauréat est reparti avec un peu d’argent.

Ça ne veut pas dire que leurs projets seront appliqués en intégralité dans la réalité, mais la mairie va commencer à réfléchir à tout ça dès la rentrée, et peut être que certaines idées seront retenues. C'est Timothé Toury qui a reçu le grand prix, il est un concepteur de lumière parisien qui a déjà travaillé sur l'inauguration des deux lignes de tram et sur les jardins éphémères de la place de la libération. Il connait donc très bien les lieux, et il veut mettre en lumière des détails de la rue.

itw de Thimothé Toury Copier

Les prix décernés ce vendredi 7 juillet :