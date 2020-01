Ruelle-sur-Touvre : il fabrique des charentaises tout seul dans son sous-sol !

Deux mois après la liquidation judiciaire de La Manufacture charentaise à Rivières, plusieurs initiatives se préparent pour relancer cette activité artisanale en Charente. Il y a aussi des micro-entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure. C'est le cas des "Chaussons de Bébert et Nonore" à Ruelle.

Les "chaussons de Bébert et Nonore" sont souvent "sublimés" par des images

Ruelle-sur-Touvre

C'est dans le sous-sol de sa maison que Jean-Philippe Marsat a installé son atelier de fabrication de pantoufles charentaises. Bébert et Nonore, c'étaient ses grands-parents maternels, Albert et Eléonore, et la typographie du logo, c'est l'écriture de son père. Il est le seul salarié de son entreprise, créée il y a deux ans, en janvier 2018, quand il a été licencié de l'usine Rondinaud, le fabricant historique de charentaises, après 17 ans de carrière.

Jean-Philippe Marsat a travaillé 17 ans chez le fabricant historique de charentaises, l'entreprise Rondinaud © Radio France - Pierre MARSAT

Jean-Philippe Marsat n'a pas de machine dans son sous-sol, seulement un bureau, des imprimantes et une presse à chaud. Les finances sont trop justes pour embaucher. Il peut fabriquer jusqu'à 30 paires de pantoufles par jour, mais actuellement c'est plutôt 10. Les charentaises sont de fabrication traditionnelle, mais ce n'est pas la technique du "cousu-retourné" qui a valu au produit son indication géographique protégée, mais du "montage soudé".

Des pantoufles pour chasseurs ? © Radio France - Pierre MARSAT

Jean-Philippe Marsat commercialise ses charentaises sur son site www.leschaussonsdebebertetnonore.fr

et en vente directe, chez lui dans son sous-sol.

La boutique de Bébert et Nonore dans le sous-sol de la maison de Jean-Philippe Marsat © Radio France - Pierre MARSAT