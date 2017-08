Ruoms : un touriste belge tombe sur un bout de métal en mangeant une saucisse

En vacances en Ardèche, depuis samedi dernier, un touriste belge a découvert un morceau de métal dans une saucisse achetée au Super U de Ruoms. Au moment de mordre dans la chipolata, il a senti un bout de métal de plus d'un centimètre de large et d'un centimètre de hauteur.

Il y a des surprises dont on se passerait bien ! Bertrand, père de famille belge, a découvert un morceau de métal dans une saucisse achetée ce week-end, au Super U de Ruoms, en Ardèche.

Un bout de métal de plus d'un centimètre de large

Bertrand, 42 ans, est arrivé en Ardèche, samedi dernier, à Grospierres avec sa femme et ses deux enfants, de cinq et six ans. Ce Belge est venu passer une semaine en Ardèche, des vacances qu'il n'est pas près d'oublier.

Il a acheté au Super U de Ruoms une barquette de chipolotas et de merguez, ce samedi. Et le dimanche soir, au moment du dîner : "au moment de mordre dans la saucisse, j'ai senti un gros bout de métal, ça ressemble à un morceau de couteau ou de hachoir, de plus d'un centimètre de large et d'un centimètre de hauteur" explique le père de famille.

"Ça aurait pu être grave si mes enfants étaient tombés dessus !"

"Je ne me suis pas fait mal donc j'en rigole, si je l'avais avalé j'aurais sans doute sonné à l'aéroport" explique Bertrand. "Mais si mes enfants, en bas âge, avaient avalé ce bout de métal, ça aurait pu être très grave".

Le groupe Système U s'excuse pour le désagrément

Bertrand n'a pas réussi à appeler le service consommateurs, ce dimanche, mais il explique : "je compte ramener la barquette, ce mardi, au Super U de Ruoms pour éviter que d'autres personnes aient cette mauvaise surprise ". Le Super U de Ruoms n'était donc pas au courant avant ce lundi et ne souhaite pas, pour l'instant, s'exprimer.

"On va trouver une solution pour dédommager ce monsieur".

Thierry Desouches, le responsable des relations extérieures du groupe Système U dit comprendre la peur de Bertrand. "Il faut qu'il ramène cette barquette et qu'il prenne contact avec nos services pour qu'on comprenne comment ce bout de métal a pu arriver là". "On ne sait pas encore si c'est une erreur humaine ou technique au moment de la confection des saucisses et il faut qu'on trouve la cause" insiste Thierry Desouches.

"Je suis persuadé que le magasin va trouver une solution pour ce Belge garde un bon souvenir de l'enseigne et des commerçants français en général".