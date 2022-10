RV Soniques de Saint-Lô : les concerts de Juliette Armanet et Oete en langue des signes

Dans un peu plus d'un mois débutera la 13e édition des RV Soniques de Saint-Lô, un festival qui pour la 2e année consécutive proposera une version accessible en langues des signes à l'intention des personnes sourdes et/ou malentendantes.

L'an dernier, le festival des RV Soniques avait rendu accessible en langue des signes le concert de "Mes Souliers sont Rouges" au théâtre, cette fois-ci les organisateurs voient plus grand et proposent 2 concerts accessibles en langue des signes. Ce sera le jeudi 10 novembre à 20H30 pour à la fois le concert de Juliette Armanet et celui de Oete au Parc des Expos. En clair des personnes vont retranscrire en direct les textes de ces deux artistes sur scène.

Comment ça se passe ?

On appelle cela le chantsigné. Sur scène c'est le collectif d'interprètes en langue des signes au service de la musique "10 doigts en cavale" qui sera présent pour traduire ces deux concerts en langue des signes. Il y aura 3 chantsigneuses qui se relaieront sur scène dont Périnne Diot : "cela fait 4 mois que l'on travaille les textes des chansons. C'est une très gros travail car il faut apprendre par cœur et traduire en langue des signes. Il faut aussi les mettre en rythme. Il faut aussi rendre le style, les rimes, la musique. Ce n'est pas de l'interprétation". Ici on parle bien de traduction artistique.

La culture pour tous

C'est dans le cadre de la politique d'ouverture auprès de tous les publics du festival "on a envie de rendre la culture, les spectacles et les concerts accessibles au plus grand nombre" précise Morgane Soulard chargée de communication au festival Les RV Soniques. Ce sera cette fois-ci au parc des expos de Saint-Lô, une très grande salle "un espace sera réservé aux personnes sourdes et/ou malentendantes dans la fosse. ce seront des places debout pour qu'elles aient une bonne visibilité."