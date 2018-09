Les Marches, France

Non, le golf n’est ni un sport de riche, ni un sport de vieux

Il existe deux golfs dits de proximité dans l’agglomération chambérienne : celui des Marches et celui d’Apremont. Ceux qui fréquentent ces greens tiennent à démentir cette image d’élite accrochée à ce sport. Aux Marches, on croise Ludovic, un jeune trentenaire, en basket et bermuda, tatouage au poignet : un jeune converti au golf par ses collègues.

"Avant quand mes collègues partaient jouer au golf, je les charriais, je considérais que c’était un sport de riche, je me suis toujours dit que ce n’était pas pour moi. Et puis j’ai essayé et j’ai adoré". Et Ludovic argumente encore, "Le prix n’est pas si cher, le seau de balle est à 3,50 euros. Et un sac de cannes coûte 70 euros, je l’ai fait essayer à ceux qui connaissent bien le golf et ils m’ont dit que ce matériel-là allait bien. Pour moi le golf, c’est calme, c’est zen, c’est un moment détente".

"Moi je me suis toujours dit que c'était un sport de riche, en fait non et j'y ai pris goût. (...) Le golf c'est zen, c'est calme, c'est un endroit chaleureux" — Ludovic, golfeur amateur à Chambéry

Ludovic, « le golf ce n’est pas juste taper une petite baballe pour la mettre dans le petit troutou » Copier

L’accueil est simple et convivial dans ce golf de proximité © Radio France - Anabelle Gallotti

Des petites structures pour démocratiser ce sport et l’ouvrir aux enfants

Des golfs de proximité, comme celui des Marches, permettent de faire baisser les prix pour le joueur. Aux Marches, on trouve un préfabriqué pour louer du matériel, des seaux de balles et une petite marre artificielle. Un des terrains est en matière synthétique ce qui réduit les coûts d’entretien des pelouses. On trouve deux types de parcours : le compact comprend neuf greens et dix-huit départs. Il y a aussi un parcours practice.

"On propose des cours pour les enfants dès cinq ans. On est ouvert à l’association sportive de la commune qui accompagne les jeunes pour des sessions de golf. C’est comme cela qu’on pourra démocratiser ce sport" explique Damien Saadi, le responsable. Il propose aussi comme ce week-end des journées portes ouvertes.