Sa boutique de charme avec crèmes de massage, tenues sexy et sex toys séduit beaucoup dans le Sud-Mayenne

Des menottes, des huiles de massage aromatisées, des crèmes vibratoires, des sex toys... Jennifer Cordier a lancé son "Love Shop", sa boutique de charme à Bierné dans le Sud-Mayenne en 2015 et cinq ans plus tard, en 2020, elle a trouvé bon nombre d'amatrices.

Ce "Love Shop" a beaucoup de clientes de 45 ans et plus. La cliente la plus ancienne a 83 ans.

Vous cherchez de quoi pimenter votre vie sexuelle, de quoi retrouver peut-être l'envie de faire l'amour avec votre partenaire, et bien vous trouverez ce dont vous avez besoin dans le magasin "Un Instant" à Bierné, dans le Sud-Mayenne. Jennifer Cordier a créé un "Love Shop", une boutique de charme avec crèmes de massage, menottes et sex toys, des "joujoux" comme elle les appelle.

Le concept fonctionne très bien dans cette commune de 1.800 habitants. France Bleu Mayenne est donc allée découvrir cette boutique et nous sommes allés chercher un petit objet coquin. Jennifer Cordier, la gérante tire le rideau, on découvre une petite pièce de 9m² avec des lumières tamisées. Alors qu'est-ce-qu'elle nous propose comme objet coquin ?

Ce "Love Shop" de 9m² est installé au fond du magasin "Un Instant", fermé par un rideau pour l'intimité des clients et pour éviter d'être vu des enfants. © Radio France - Aurore Richard

"J'ai fait plusieurs univers. On a des déguisements un peu sexy. J'ai celui de "la policière" qui est beaucoup demandé. Là, celui de "l'infirmière", je ne l'ai plus parce que j'ai tout vendu", décrit la commerçante.

Il y a des costumes sexy de policière, d'infirmière, d'hôtesse de l'air et même de Mère Noël. © Radio France - Aurore Richard

On ne va pas enfiler de costume, en revanche, on va essayer une crème de massage, celle au caramel beurre salé. Vous pouvez l'appliquer sur tout le corps, y compris les parties génitales. Vous pouvez même lécher cette crème et on retrouve bien le goût de caramel.

Jennifer Cordier propose des crèmes de massage goût bière, whisky / coca, ou encore caramel beurre salé. © Radio France - Aurore Richard

La cliente la plus âgée a 83 ans

Sur une autre étagère, il y a des sex toys, les plus gros sont derrière un cadre pour ne pas choquer. Malgré tout, cela n'a pas empêché la polémique à l'ouverture de ce "Love Shop" en 2015. "Un monsieur m'a dit qu'apparemment, c'était un "bar à nichons". Je lui ai demandé de préciser. Il me dit : "Il y a des seins qui sortent des murs et on peut les peloter". Voilà, jusqu'où la réflexion a été", déplore Jennifer Cordier.

Avant d'ouvrir cette boutique, Jennifer vendait ces produits à domicile. © Radio France - Aurore Richard

Finalement, le concept séduit. "On a beaucoup de clientes de 45 ans et plus. Des plus jeunes aussi qui viennent pour les crèmes de massage. Et il faut savoir que la cliente la plus âgée qui a franchi le rideau et qui a fait des achats a 83 ans", explique la gérante. Pour celles et ceux qui n'osent pas venir, Jennifer a créé une boutique en ligne avec près de 11.000 produits.