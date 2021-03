Sa lettre d'amour va partir six mois dans l'espace : "je suis sur un petit nuage"

Il ne lui a fallu qu'une dizaine de minutes pour l'écrire... Napoline Chapron-Piquereau, lycéenne à Rochefort, a composé une lettre d'amour qui, en novembre prochain, partira dans l'espace. A bord de la fusée Falcon 9 de Space X. Elle va rejoindre la station spatiale internationale et va rester plusieurs mois en orbite.

Tout est parti d'une affiche vu sur un abribus. Napoline, 16 ans, décide de se lancer et d'écrire cette lettre d'amour. 40 000 courriers arrivent d'une dizaine de pays. Première sélection : il en reste 2000. Un jury international tranche et n'en garde que 1000. Celle de Napoline va faire partie du voyage. "J'ai raconté un amour. Je n'ai pas écrit à une personne en particulier. J'ai écrit au nom de l'amour, tout simplement. Je pense que c'est ce qui a pu toucher le jury."

Napoline Chapron-Piquereau a du mal à réaliser que sa lettre va partir sur la station spatiale internationale, et rester en orbite 6 mois. "C'est un rêve. Je pense qu'on l'a tous rêvé un jour. L'espace, ça a toujours été un peu magique pour un enfant et se dire que sa lettre a été sélectionnée, déjà, c'était absolument inespéré. Et sincèrement, le jour où, enfin, je l'ai su, ça a été un très, très grand moment. Je suis sur un petit nuage et je crois que je suis dans les étoiles avec ma lettre".

Et la lettre de Napoline va revenir sur terre avec un certificat de "séjour dans l'espace". Au début, elle pensait la donner et finalement, "j'y suis attachée" dit-elle. "Je ne suis plus sûre de vouloir la donner à quelqu'un d'autre, finalement" dit-elle en souriant.

La lettre de Napoline

"Mon amour, quel rêve que tu prennes l'envol aussi haut. Nous nous sommes dit au revoir avec une grande admiration. Nous nous embrasserons avec passion. Tu as fait de ma folie, ton génie. Cesse d'anéantir la beauté d'Aphrodite et vois ton cœur tel un orchestre philharmonique. La mélodie, qui rythmait nos soirées, bat encore dans mon cœur. Laissant place à un délicat souvenir, celui de tes lèvres sur les miennes et leur délicieux goût ainsi que le doux murmure de tes dires notamment tes "je t ' aime." Notre amour est parti à 100 millions de kilomètres. Mais ne redescendra que pour illuminer ton visage d'un sourire radieux. Bon voyage, mon amour. "