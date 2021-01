Sablé-sur-Sarthe : des fèves coquines en forme de fesses dans les galettes

L'année dernière Jacky Thiélin avait planché sur les fèves en forme de sexes masculins mais cette année ce sont les fesses féminines. Depuis deux ans, le gérant de la boulangerie “Aux saveurs du Maine" propose des fèves érotiques dans ses frangipanes et galettes briochées.

Une manière de se démarquer et de redonner le sourire à ses clients. "La majorité du temps les gens viennent acheter une galette coquine pour faire la blague aux amis. C'est plutôt rigolo de pouvoir croquer la fesse pour l'épiphanie", s'amuse le gérant de la boulangerie basée à Sablé-sur-Sarthe.

Cette année les fèves coquines de la boulangerie sabolienne prennent la forme de postérieurs féminins. © Radio France - Jean Rinaud

Les fèves coquines demandées jusqu'en Belgique

Des fèves coquines fabriquées à Grenoble qui depuis l'année dernière connaissent un véritable succès. "On a eu une _commande venant de Belgique_, et localement les gens se déplacent exprès pour la galette coquine, c'est assez exceptionnel”.

Une demande qui reste néanmoins spécifique pour ne pas choquer les plus jeunes. "On ajoute toujours la fève érotique au dernier moment dans nos galettes afin qu'il n'y ai pas de malentendu", explique Jacky Thiélin." Il suffit juste de faire la demande en amont".

De nouvelles fèves avec le logo d'entreprises locales

Des fèves à l'effigie de dix entreprises sarthoises sont aussi à retrouver dans les galettes. © Radio France - Jean Rinaud

Loin d'être une obsession La boulangerie Aux Saveurs du Maine" ne fait pas que dans l'érotique, à côté elle propose des fèves plus traditionnelles notamment à l'effigie de 10 entreprises locales.

Parmi les logos représentés on retrouve celui de : Bel, Buisard, Festi-Cave, Le Gaulois, Le Grand hôtel de Solesmes, le lycée Val-de-Sarthe, Maison Drans, Veolia, Salesky et Visserie service. “C’est important d’encourager le local en proposant quelque chose d’unique. Et ce qui est vraiment bien c’est que les entreprises jouent le jeu, donc c’est encore plus motivant”.

Des fèves érotiques et locales à retrouver "Aux saveurs du Maine", n°69 bis rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe.