Sables-d'Olonne : ivre, il s'endort au feu rouge, la police le réveille

Les Sables-d'Olonne, France

Une histoire invraisemblable dimanche matin aux Sables-d'Olonne, en Vendée. Vers 6h00, des policiers se sont arrêtés dernière une voiture au feu rouge de l'intersection Jean Jaurès et Anatole France. Mais quand le feu passe au vert le véhicule ne bouge pas et donc le feu repasse au rouge. Les policiers vont donc voir s'il y a un problème. C'est là qu'ils voient le conducteur et sa passagère en train de dormir.

Les deux individus sont réveillés par les forces de l'ordre. L'homme au volant avait 1.6 gramme d'alcool, son permis lui a été retiré, il va perdre six points et risque jusqu'à 4500 euros d'amende.