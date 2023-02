Sables-d'Olonne : rencontre avec Idéfix, le chien star du cinéma et son dresseur

Le dresseur Patrick Pittavino et son chien, Idéfix, jouant dans le film "Astérix et Obélix : l'Empire du milieu"

Il remplit en ce moment les salles de cinéma. Le nouveau film Astérix et Obélix : L'empire du milieu, est sorti ce mercredi 1er janvier au cinéma, avec une ribambelle d'acteurs connus. Parmi eux, l'un des personnages principaux : Idéfix, le chien d'Obélix ! Ce samedi 4 janvier, le chien qui a joué dans le film (oui oui, le vrai !) était présent aux Sables-d'Olonne avec son dresseur, Patrick Pittavino, à l'occasion d'une démonstration à la jardinerie VillaVerde.

Des mois d'exercice pour deux secondes à l'écran

Reconnaissable de tous, Idéfix est un personnage du film à part entière. Sa préparation est tout aussi longue que celle des acteurs. Patrick Pittavio est l'un des dresseurs les plus connus du cinéma français. Il a dressé des chiens pour plus de 450 films, dont Belle et Sébastien ou encore Didier avec Alain Chabat.

"Des fois, on passe des mois et des mois à travailler des exercices très complexes, pour un résultat de deux secondes à l'image", explique-t-il. Comme par exemple la scène du film où Idéfix court après un Romain pour tirer sur sa toge. "Pour un petit chein comme ça, c'est très compliqué de mordre, ce n'est pas dans son ADN. Donc on commence avec un petit bout de toile qui lui plaît au niveau de la texture, on le fait tous les jours, on le félicite, et au bout d'un moment ça rentre facilement. Quand il voit la toge, il comprend que c'est ça."

Des "doublures chiens" pour le tournage

Et comme tout acteur, Idéfix a droit à ses doublures sur le tournage : ils sont trois en tout. "La préparation peut prendre 2h, des fois il y a 500 figurants ! Le temps de tout mettre en place, on utilise des doublures chiens, pour ne pas fatiguer celui qui va tourner, décrit le dresseur. Mais on a besoin que ce soit le chien soit exactement le même, avec les oreilles noires, pour les réglages de lumière."

