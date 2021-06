Safari de Peaugres : naissance d'un rhinocéros blanc, la première de l'année en France

Ce mercredi 16 juin 2021, Lewa est née à 7h33 au Safari de Peaugres. Cette femelle rhinocéros blanc pèse une cinquantaine de kilos et "elle est en pleine forme". C'est la première naissance d'une femelle rhinocéros blanc dans le parc animalier ardéchois.

"Elle fait 50 kilos et se porte très bien"

Le temps de gestation d’un rhinocéros est de 16 mois, ce n'est donc pas évident de calculer une date de naissance pour les équipes. "C'est toujours un moment génial, attendrissant et stressant en même temps", explique Valentin Gillet, assistant chef soigneur au Safari de Peaugres.

Lewa et sa maman au Safari de Peaugres en Ardèche. - Safari de Peaugres

"Cette fois-ci, la maman s'est allongée pour accoucher et elle a poussé un grand coup et la petite est sortie d'un seul coup", indique-t-il. "Ca faisait même pas une heure qu'elle était née, qu'elle était déjà debout et se promenait dans la loge, elle est très curieuse et très dégourdie par rapport aux quatre mâles qu'on a eus avant", ajoute Valentin Gillet, qui s'occupe des rhinocéros du parc animalier.

Si aucune assistance médicale n’a été nécessaire, la naissance a été suivie de près à l’aide d’une caméra de surveillance installée au-dessus du box.

"Elle fait une cinquantaine de kilos, elle paraît ridiculement petite à côté de sa mère qui pèse 1,6 tonnes", explique Valentin Gillet. "Les bébés rhinocéros blanc ont comme une boule au bout du nez là où apparaîtra la corne dans quelques mois, des oreilles immenses, des pattes toutes fines qui se finissent par des soucoupes énormes, disproportionnées pour leur taille, c'est toujours comme ça à la naissance mais dans une semaine ça ne fera déjà plus cet effet là."

Lewa et sa maman Duma au Safaride Peaugres en Ardèche. - Safarai de Peaugres

Lewa a trois frères : Goliath (2012), Unesco (2015) et Malabar (2018) et un demi-frère : Basile (2019). Ils sont tous nés au Safari de Peaugres.

La première naissance d’un bébé rhinocéros blanc de 2021 en France

Lewa est le premier rhinocéros blanc à naître depuis le début de l'année 2021 en France. C'est une victoire car cette espèce est "en grand danger d'extinction". "Les experts estiment que le rhinocéros pourrait avoir totalement disparu de la vie sauvage d’ici 10 ans", rappelle le Safari de Peaugres.

"Le Sud de l’Afrique en compterait désormais moins de 20.000. Pour préserver autant que possible cette espèce, le plus grand parc animalier d’Auvergne Rhône-Alpes a rejoint le programme européen d’élevage et de reproduction d’espèces en voie de disparition (EEP)."

"Une espèce en grand danger d'extinction"

Le Safari de Peaugres a également rejoint le programme Save the Rhino qui soutient les rangers sud-africains dans leur lutte contre la chasse illégale du Rhinocéros blanc.

Le prénom "Lewa" rend hommage à la "Lewa Wildlife Conservancy". Cette réserve du nord du Kenya, soutenue par Save the Rhino, a initié des pratiques aidant à la fois à protéger la faune en voie de disparition et initié le développement de la région (soin de santé, accès à l’eau, éducation, emplois, ou encore micro-crédits).

Lewa et sa maman Duma au Safari de Peaugres en Ardèche. - Safari de Peaugres

Lewa est actuellement couverte d’attention par sa maman. "Elle est restée pour le moment à l'abri dans le bâtiment. Dans les jours qui viennent, elle va pouvoir sortir dans un petit enclos et dans quelques semaines, elle sera mise en contact avec les autres individus du groupe", explique Valentin Gillet. Lewa devrait donc rejoindre ce week-end, un petit enclos du Safari de Peaugres pour sa première rencontre avec le public.