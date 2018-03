La grotte de la Luire à Saint-Agnan-en-Vercors (Drôme) est en vente sur le site internet Le Bon Coin. Les gérants vendent l'exploitation de la grotte qui appartient à la commune.

En vente à 382.000 euros

Grotte de la Luire à Saint-Agnan-en-Vercors dans la Drôme.

Le couple de gérants de la grotte de la Luire qui appartient à la commune cherche un repreneur pour s'occuper des visites payantes de la grotte et du chalet qui sert de snack/bar.

Véronique et Jacques Vuillod, gérants de la grotte de la Luire.

A 67 et 60 ans, Jacques et Véronique Vuillod, gérants depuis six ans de la grotte, souhaitent prendre leur retraite et surtout des vacances. Depuis près d'un an , ils cherchent quelqu'un pour reprendre cette exploitation si particulière. Ils ont donc décidé de mettre une annonce sur Le Bon Coin.



Les gérants souhaitent vendre l'exploitation de cette grotte 382.000 euros. Ils ont réalisé de nombreux travaux électriques dans la grotte ces six dernières années et ils ont fait construire un petit chalet d'accueil de 40 mètres carrés qui fait snack/bar ainsi qu'une terrasse.

Un haut lieu de la Résistance et un site géologique exceptionnel

La grotte de la Luire à Saint-Agnan-en-Vercors.

Cette grotte est un haut lieu de la Résistance. En juillet 1944, 24 blessés, deux médecins et un révérend ont été tués par les Allemands après l'installation d'un hôpital de fortune sous le porche de la grotte. Sept infirmières ont également été déportées à Ravensbrük. "C'est devenu un symbole de la Résistance, du prix de la liberté "explique le maire de Saint-Agnan-en-Vercors, Christophe Morini. "Le prochain gérant ne pourra pas construire un grand restaurant ou un grand business, ce n'est pas constructible et la commune qui est propriétaire des lieux souhaite que ça reste respectueux de cette histoire tragique".

Cette grotte est également un site géologique exceptionnel. "C'est depuis 2007 seulement qu'on sait que c'est la plus grande remontée d'eau du monde ; l'eau remonte depuis - 483 mètres et elle ressort par le porche, c'est magique" explique Jacques Vulliod.

Si vous souhaitez acheter le fonds de commerce de la grotte de la Luire ou obtenir plus d'informations, vous pouvez contacter les gérants par mail : grottedelaluire@sfr.fr