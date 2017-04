Saint-Amand-Monrond recherche un candidat pour organiser la course la plus haute au monde

Une petite annonce étonnante à St-Amand-Montrond : l'association de jumelage avec la ville de Riobamba en Equateur recherche un stagiaire pour aller passer 6 mois en Amérique du Sud, à partir de janvier 2018.

Ce stagiaire aura une tâche peu commune : il aura pour rôle d'organiser la course pédestre la plus haute du monde, en pleine cordillère des Andes à 4.800 mètres d'altitude. Ca pourrait ressembler au plus beau métier du monde, mais pas tout à fait. C'est certain, c'est un très beau voyage, certainement très riche sur le plan humain, mais ce stagiaire devra mettre la main au porte-monnaie. L'association de jumelage n'a évidemment pas les moyens de salarier quelqu'un. Comme l'explique son président Pascal Préault, ce stagiaire devra payer son billet d'avion et débourser environ 150 euros par mois pour vivre sur place, en Equateur.

Une vue de la cordillère des Andres, à Riobamba © Radio France - Pascal Préault

Une expérience du meilleur effet sur un cv. L'année dernière, c'est un stagiaire de Sciences Po à Rennes qui avait été embauché, mais ce serait mieux si la mission pouvait être confiée à un st-amandois ou un berrichon... Quelqu'un d'autonome qui organisera cette course de 200 personnes en juin 2018. Il faut évidemment savoir parler espagnol et faire preuve d'une grande autonomie. Connaitre le milieu des courses pédestres et de l'événementiel serait également un plus.

Dépaysement assuré à Riobamba © Radio France - Pascal Préault

Et si St-Amand-Montrond est jumelé avec Riobamba, c'est pour une bonne raison : un savant originaire de la sous-préfecture du Cher figurait dans la mission scientifique envoyée là-bas par Louis XV en 1736 pour étudier l'arc méridien. Ce Saint-Amandois s'appelait Jean Godin. Le choix du stagiaire se fera en septembre prochain. Pour tout renseignement : www.sam-riobamba