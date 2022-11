Saint-Amand-Montrond : fini le porte-à-porte, les pompiers innovent pour distribuer leurs calendriers de Noël

Les pompiers de Saint-Amand-Montrond ont décidé d'en finir avec la tradition du porte-à-porte pour vendre leurs calendriers de Noël. Ils vont les distribuer directement dans toutes les boîtes aux lettres, calendriers accompagnés d'une enveloppe T pour recevoir en retour un don par courrier préaffranchi.

Une nouvelle méthode de distribution qui permet de gagner du temps : frapper aux portes, sans avoir la certitude d'être toujours bien reçu, est très chronophage, et de moins en moins de pompiers sont disponibles pour s'atteler à la tache. "Des gens qui étaient habitués à avoir notre calendrier, on pouvait passer trois ou quatre fois explique l'adjudant-chef Franck Martinat, pompier à Saint-Amand-Montrond. Une tournée à 250 calendriers nous prenait environ une semaine. Cette année, il nous faut seulement deux heures. On est de moins en moins nombreux pour distribuer les calendriers. Avant, on était tous des locaux, mais aujourd'hui pour monter en grade, il faut changer de centre de secours. Après une garde de vingt-quatre heures, certains préfèrent rentrer directement chez eux, souvent assez loin, plutôt que de faire les calendriers." L'année dernière, six communes n'avaient pas été couvertes.

10.000 calendriers imprimés

Les pompiers de Saint-Amand-Montrond ont imprimé 10.000 calendriers cette année contre seulement 1.500 distribués l'an dernier (le covid avait aussi compliqué les choses). Une technique cependant plus chère puisque chaque retour d'enveloppe est facturé par la Poste à l'amicale des pompiers. "Chaque enveloppe nous coûte 70 centimes. On a également créé une enveloppe spéciale détaille Franck Martinat. La maquette nous est revenue à 100 euros. Heureusement, le calendrier ne nous coûte rien. C'est un pompier volontaire de chez nous, photographe de profession, qui a fait les photos ici, au centre de secours. Il s'est aussi occupé de la mise en page. C'est un sponsor national qui paie l'impression." Les pompiers espèrent un taux de retour de 50 %, 5.000 enveloppes T, soit un coût de 3.500 euros.

Certains habitants viennent carrément déposer leur enveloppe contenant leur don à la caserne. "Heureusement que les pompiers sont là explique par exemple Jacques. On peut toujours avoir besoin d'eux et on sera content de les trouver. C'est une reconnaissance que je veux leur témoigner. Je peux pas mettre grand chose, je suis retraité, mais pour moi ce geste, c'est important."

En plus des calendriers, une tombola

Les pompiers ont même organisé une tombola pour inciter au don. "C'est la cerise sur le gâteau se réjouit l'adjudant-chef Martinat. On espère que certains lâcheront plus facilement un billet de cinq euros. Il y a encore quelques années, certains nous invitaient à dîner pour leur calendrier, et l'année dernière, il y avait des gens qui nous refusaient. Ils nous disaient qu'ils avaient déjà le calendrier alors qu'on venait de démarrer la distribution. Ils nous mentent. C'est dommage. On préférerait qu'ils nous disent tout simplement 'non'. C'est l'époque qui est comme ça, aujourd'hui." L'argent récolté va à l'amicale pour la fête de Sainte Barbe, l'arbre de Noël, améliorer le confort dans la caserne et payer les assurances individuelles des pompiers.