Saint-Amand-Montrond : une famille de Muret décroche la maison à un euro

Il y aura beaucoup de travaux pour la réhabiliter, mais cela reste une bonne affaire pour ce couple avec deux enfants, arrivé de St-Martin, dans les Antilles, à Muret en septembre dernier. 68 candidats s'étaient manifestés mais seulement deux étaient allés au bout des démarches. Ce couple se projette déjà St-Amand-Montrond, et c'est pour cela que la ville l'a choisi. Lisette, la mère de famille a un peu l'impression d'avoir gagné le gros lot : " Je suis heureuse, je suis la gagnante " se réjouit la jeune femme, un beau sourire dans la voix. " On a toujours voulu acquérir un bien, mais nos revenus sont limités, et c'était compliqué. Saint-Amand-Montrond compte moins de 10.000 habitants. C'est un endroit calme et c'est ce qu'on voulait. Les gens disent bonjour, au revoir, merci, et c'est dans ce climat paisible qu'on veut élever nos enfants." Une famille qui recherche la tranquillité avant tout, prête à vivre à la campagne. C'est ce qui a séduit la mairie de St-Amand-Montrond : " Ils ont deux enfants et on recherchait une famille " rappelle Chantal Cabat, responsable du service urbanisme. " Ils iront dans notre collège et notre lycée. Ils pratiqueront des activités extra-scolaires. On a vraiment eu un coup de coeur pour eux car ils nous ont convaincus que notre ville les intéressait."

L'hôtel de ville de Saint-Amand-Montrond (Cher) © Radio France - Michel Benoit

La maison est inhabitable en l'état. 70 à 90.000 euros de travaux seront nécessaires : " Le couple a six mois pour entamer ces travaux, une fois qu'ils auront les clefs " précise Chantal Cabat. " Et il faudra que ces travaux soient terminés dans les deux ans, pour mettre la maison aux normes. Il faudra également faire appel à des entreprises locales." Lisette est en télétravail. Ce n'est donc pas un souci pour elle de venir vivre en Berry. Son compagnon, graphiste, est prêt à se réorienter pour cette nouvelle vie qui commence : " On a hâte d'arriver puisque les enfants n'ont vu la maison qu'en photo " annonce Lisette. " On vivra d'abord dans un logement social puisque ce n'est pas habitable. Ce loyer réduit nous permettra d'économiser un peu plus pour les travaux." La remise des clefs est prévue dans été. La mairie de Saint-Amand-Montrond n'a pour l'instant pas d'autre bien à proposer à ce prix symbolique. Elle n'exclue pas de renouveler l'opération si elle parvient à identifier dans la ville, des biens sans maître, qui pourraient ainsi retrouver vie tout en fixant de nouvelles familles en centre ville.