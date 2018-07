A Saint-Aubin-d'Aubigné, l'association Tous Ensemble transforme pour la deuxième année consécutive la place des Halles en espace plage. De quoi ravir petits et grands qui peuvent s'installer les doigts de pied en éventail dans le sable.

Saint-Aubin-d'Aubigné, France

Pas question de chômer le 14 juillet pour les organisateurs de Saint-Aubin plage. C'est jour d'ouverture, la deuxième édition après le succès de l'an dernier. "Pendant les deux semaines, on avait eu environ 1.500 personnes, indique Pascal Jaunault, qui tient la paillotte-restaurant. Les habitants avaient hâte qu'on rouvre !". C'est le cas de Pierre, 5 ans, venu avec son petit frère et sa mère :

Il voulait absolument revenir, ça fait trois jours qu'il nous en parle, il est fan !"

Son défi de la journée : "mettre du sable dans mon tractopelle pour faire des montagnes de sable énormes", explique le petit garçon, un jouet à la main.

Opération récolte de sable pour Simon, deux ans et demi © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Une plage à 45 kilomètres des côtes

Cette plage en pleine ville, à deux minutes de son appartement, permet à Elodie de profiter des vacances avec ses enfants. "Ils sont encore petits donc rester toute une journée à la plage, ce n'est pas évident, explique-t-elle. Ici, on peut repartir quand on en a marre sans avoir besoin de prendre la route et d'être dans les bouchons !"

"Quand on vient ici, on a la même chose que sur la côte, la mer en moins. Mais ça viendra peut-être!" plaisante Pascal Jaunault, qui réfléchit à installer éventuellement une piscine dans les prochaines années, "si on résout les problématiques de sécurité".

Un esprit de village

Ce qui fait la magie de Saint-Aubin Plage, c'est que "c'est un peu une fête du village, on connaît les enfants, les personnes plus âgées", ajoute Pascal Jaunault. Fête et convivialité sont ici les maîtres mots. Des animations sont d'ailleurs prévues au fil des deux semaines pour que chacun puisse trouver son bonheur. Le week-end prochain, ce sera soirée karaoké, défilé de mode ou encore tournoi de palets.

"Au-delà d'offrir une alternative aux plages de la côte pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, c'est une façon de proposer des animations dans le bourg qui est en plein développement", indique Pascal Jaunault.

Deux écrans pour la finale du Mondial

Pour profiter complètement de l'ambiance festive, toute la place sera bloquée et deux écrans de télévision installés dimanche après-midi pour retransmettre la finale de la Coupe du Monde. "Le comité des fêtes va faire les galettes saucisse, et on va enlever les transat et les tables pour que tout le monde puisse s'asseoir dans le sable ou dans l'herbe", indique Pascal Jaunault :

Regarder la finale de la Coupe du Monde avec la France, les pieds dans le sable, ça va être sympa !