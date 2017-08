Saint-Chinian classé dans les dix meilleurs endroits au monde où passer sa retraite

Selon CNBC, une chaine TV américaine spécialisée dans les placements financiers, Saint-Chinian est la seule destination retenue en France. Le village héraultais se classe même cinquième, derrière l'Algarve au Portugal, les Abruzzes en Italie et Malte. Et devant Budapest ou Lisbonne.

Le village héraultais de Saint-Chinian figure dans le Top 10 des meilleurs endroits au monde où passer sa retraite, selon une chaîne télé américaine. Parmi les critères retenus par CNBC (voir l'article - en anglais), la tranquillité, les impôts, les soins médicaux, le coût de la vie, le climat, l'environnement, naturel et culturel...

On s'adresse, ne l'oublions pas, à des retraités, essentiellement anglophones, et plus précisément américains.

Au village, on tombe un peu des nues. Les habitués du "Vernazobre", le bar de la place centrale, ignoraient jusqu'ici qu'ils incarnaient le rêve américain.

Copier

Tout de même, Saint-Chinian retenue comme meilleure destination dans toute la France pour ses vieux jours, ça parait exagéré. Mais ça, ce n'est pas une chose à dire au maire, Bruno Enjalbert.

Copier

À Saint-Chinian, on se tient prêt pour un nouveau jour le plus long, car aucun doute, avec cette pub, ils vont débarquer !