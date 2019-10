Saint-Cirgues-en-Montagne : les problèmes de téléphonie sont la faute des sapins !

Saint-Cirgues-en-Montagne, France

A Saint-Cirgues-en-montagne, si le réseau passe mal, c'est la faute des sapins !

Interpellé par les sénateurs ardéchois Mathieu Darnaud et Jacques Genest, SFR a dû expliquer les problèmes de réception sur une partie du territoire de la Communauté de communes de la Montagne Ardéchoise et plus particulièrement à Saint-Cirgues.

L'opérateur avance la présence d'un bois de sapins "qui prend de l'ampleur" et empêche le fonctionnement normal du "lien de transmission hertzien de notre site mobile hébergé sur un pylône TDF".

Des agents d'SFR se sont rendus sur place, mi-septembre, pour étudier la meilleure option afin de résoudre le problème :

rehausser le pylône (mais il faudra en construire un autre, car le pylône actuel ne supporterait pas une rehausse)

(mais il faudra en construire un autre, car le pylône actuel ne supporterait pas une rehausse) tailler les sapins (mais ils appartiennent à un propriétaire privé)

(mais ils appartiennent à un propriétaire privé) dérouter le faisceau hertzien "en créant un relais intermédiaire sur un autre sommet".

Vers une taille des arbres?

SFR privilégie la solution de l'élagage qui est la plus rapide. L'opérateur dit être en discussions avec le propriétaire de la parcelle "où se situent les arbres à l'origine du désordre".