Saint-Denis : la façade de cet immeuble va changer en fonction de la météo

La façade de l'immeuble de bureaux "Moods" (humeurs, en anglais) sera modifiée automatiquement en fonction du temps qu'il fait. La première pierre a été posée ce jeudi, à Saint-Denis, en bordure des voies du RER B.

C'est un immeuble pas comme les autres qui va émerger dans le quartier de la Plaine Saint-Denis, près du Stade de France, d'ici deux ans. L'humeur du bâtiment va changer en fonction de la météo. "Quand il va faire beau dans les trois heures qui viennent, apparaîtra un soleil rouge fait de segments circulaires, quand il va y avoir un temps couvert ce sont des arcs de cercle blancs qui composeront des nuages et quand il va pleuvoir des segments de diagonales bleues qui annoncent la pluie" explique Denis Valode, l'architecte.

Des dizaines de milliers de spectateurs tous les jours

Pour ce projet, un immeuble de 30.000 m², prévu pour accueillir plus de 2.000 salariés, l'architecte a travaillé avec l'artiste François Morellet, qui est mort l'an passé. Une oeuvre posthume similaire à celle réalisée sur un immeuble de Nantes. "François Morellet dit qu'il veut donner un rôle essentiel au spectateur et là on a des dizaines de milliers de spectateurs, de franciliens qui vont passer devant" justifie Denis Valode. L'oeuvre sera en effet installée en bordure des voies du RER B à proximité de la station La Plaine - Stade de France sur une façade de 30 mètres de hauteur.

"Je suis attaché à intégrer dans l'architecture l'oeuvre d'artistes" explique Denis Valode

Une oeuvre qui va donner une autre image du quartier d'affaires de La Plaine Saint-Denis. "Dans les prescriptions qu'on peut donner, on essaie de dire : 'ne faites pas tous les mêmes bâtiments'!" se réjouit Laurent Russier, le maire (PCF) de Saint-Denis. L'immeuble Moods viendra s'ajouter, en 2019, à l'immeuble de la société Vente-Privée "qui nous éclaire tous les soirs avec son côté très gai" salue le maire.