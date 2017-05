Saint-Épain : À quatre ans, elle fugue pour rejoindre son amoureux

C'est pour rejoindre son petit ami qu'une fillette de quatre ans a fugué de chez elle dans la nuit de dimanche à lundi. Elle a marché plus de trois kilomètres entre Saint-Épain et Noyant - de Touraine avant d'être retrouvée et ramenée à ses grands-parents. La jeune fille est saine et sauve.

Comme quoi, dès quatre ans, l'amour donne des ailes. Une jeune fille de quatre ans a fugué du domicile de ses grands-parents dimanche à six heures du matin, dans le but de rejoindre son petit ami quatre kilomètres plus loin. Ses grands-parents ne se sont aperçus de rien. La petite fille a marché pendant plus d'une heure au bord de la départementale 57, la route reliant Saint-Épain à Noyant - de Touraine. Au total, elle aura parcouru plus de trois kilomètres. Et ce, en une heure !

La fillette retrouvée sur un rond point

En pyjama, chaussons aux pieds, la fillette était proche de rejoindre son amoureux quand elle a été retrouvée vers sept heures au rond point de Noyant - de Touraine, au croisement de la départementale 57 et de la départementale 760. C'est une femme sortant de boite de nuit qui s'est arrêtée et a appelé la gendarmerie.

L'enfant ramenée à ses grands-parents

Les gendarmes sont arrivés sur les lieux peu de temps après. Ils ont ramené la jeune fille chez ses grands-parents, saine et sauve. Avec plus de peur que de mal : elle n'a aucune blessure. Et le plus important est au rendez-vous : la fillette a retrouvé son amoureux hier, à l'école maternelle de Noyant - de Touraine.