Saint-Étienne de Chigny : 24h de course en voitures à pédales

C'était ce week-end la 25ème édition des 24h de voitures à pédaliers, à Saint-Étienne de Chigny. Une course qui voit s'affronter de petites voitures à pédales sans interruption pendant 24 heures. Une course qui mêle aspect sportif et artistique.

En tout, elles sont vingt équipes de quatre à s'être affrontées pendant 24 heures sur le circuit d'un kilomètre de l'ile de Buda, à Saint-Étienne de Chigny. Pour remporter cette édition, il fallait bien évidemment obtenir un bon temps et être le plus rapide sur le circuit. Mais plus inattendu, il fallait aussi recueillir des points d'esthétisme.

Un mélange de sport et d'art

Effectivement, ce sont les coureurs eux-mêmes qui construisent leurs chariots à pédales. Chaque équipe a un thème, et doit créer le char le plus beau, original aux yeux du public qui attribuera à la fin de course des points précieux pour la suite du classement. Au programme : des véhicules rendant hommage aux Schtroumpfs, à Peter-Pan ou encore aux Lapins Crétins. "On sent qu'il y a un véritable travail sur les véhicules, un mélange de sérieux et d'humour", observe un spectateur, ravi.

Peu importe le classement

Et ce qui fait le charme de la course, c'est que peu importe la position au classement, la joie reste au rendez-vous : "Nous sommes tous une famille. Et de toute manière, que nous soyons premiers ou derniers, on gagne tous le même lot.", explique Daphné, qui concourt pour l'équipe Maya l'Abeille. A savoir, le droit de recommencer l'année prochaine.