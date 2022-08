À Saint-Étienne-de-Tinée, la moulure de l'empreinte de pas de reptile bientôt exposée

L'empreinte de pas de reptile datant de 242 millions d'années et récemment découverte à Saint-Étienne-de-Tinée vient d'être moulée. Cette moulure sera prochainement exposée à la grotte du Lazaret à Nice, puis à la maison du Parc national du Mercantour.

C'est une trace de pas exceptionnelle datant de 242 millions d'années : l'empreinte de reptile découverte par hasard à Saint-Étienne-de-Tinée a été moulée pour en faire profiter le plus grand nombre. Le laboratoire départemental de préhistoire du Lazaret à Nice et le musée départemental des Merveilles de Tende se sont associés pour mettre en valeur cette découverte et la rendre accessible au public.

Cette moulure fera partie d'une exposition bientôt consacrée aux grands reptiles fossiles, exposée au laboratoire de la grotte du Lazaret début 2023, avant d'être installée à la maison du Parc national du Mercantour à Saint-Étienne-de-Tinée.

L'empreinte d'un reptile immense ayant vécu chez nous il y a 242 millions d'années

Cette empreinte serait celle d'un "Chirotherium barthii", reptile de trois à quatre mètres de long qui peuplait les Alpes-Maritimes au Trias Inférieur, il y a 242 millions d'années.