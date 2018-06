Saint-Étienne, France

L'abri anti-aérien datant de la seconde guerre mondiale et découvert place Villeboeuf lors de travaux d'aménagement, sera conservé et même aménagé. La mairie de Saint-Étienne l'a confirmé ce mercredi après-midi. Un avis a été demandé à la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC mais celle-ci n'a fait aucune préconisation pour sa conservation. L'abri n'aurait pas un grand intérêt patrimonial mais, explique le maire de Saint-Étienne dans un communiqué, "cette découverte a pour la ville de Saint-Étienne et ses habitants, un intérêt historique indéniable, un témoin de mémoire auquel je suis très attaché."

Une galerie aménagée

La mairie a donc décidé de garder une partie de l'abri, la moins abîmée, celle du côté de la place Chavanelle. Elle sera même aménagée pour permettre des visites tout au long de l'année. Les travaux seront réalisés dès cet été.

Cet abri anti-aérien, construit entre 1941 et 1944, est composé de cinq travées, en zigzag, d'1m 90 de haut sur 1m 20 de large, avec des murs en béton de 25 centimètres d'épaisseur. Il pouvait abriter jusqu'à 120 personnes.