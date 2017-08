Saint-Étienne : pour sa propriétaire, l'iguane Choupi peut être "dangereux"

L'iguane s'est échappé lors d'un déménagement de ses propriétaires du centre ville de Saint-Étienne (Loire) au quartier de Côte chaude. Il mesure finalement 2 mètres et sa propriétaire promet une "récompense financière" à celui ou celle qui le retrouvera.

L'iguane disparu ce mercredi à Saint-Étienne n'a toujours pas été retrouvé. "Choupi" a été aperçu dans les rues du quartier de Côte chaude et une photo prise par un internaute a rapidement alerté les pompiers. D'après sa propriétaire, Amélie Plat, il mesure en tout et pour tout 2 mètres avec la queue, et n'a "jamais mordu personne". En revanche, difficile d'anticiper ses réactions dans la rue.

Disparu lors d'un déménagement

C'est au cours d'un déménagement qu'Amélie a perdu son iguane : "mardi soir on a déménagé l'iguane avec son arbre à Cote chaud et ce jeudi on devait emmener son terrarium, car c'est une structure fabriquée par mon père et qui nécessite de la transporter en plusieurs fois. On a donc laissé Choupi dans le nouvel appartement en pensant avoir fermé toutes les fenêtres, sachant qu'il ne descend presque jamais de son arbre, mais on a reçu un appel d'une amie expliquant qu'un iguane se baladait à Côte chaude, je suis allée voir la photo et effectivement c'était lui"

Là, peut -être que dans la nature, il va être violent ou méchant

"Choupi" a été acheté dans une animalerie il y a trois ans. Sa propriétaire est inquiète de ses possibles réactions : "avec nous, ce n'est pas un animal dangereux, il ne nous a jamais mordu, il ne nous a jamais fouetté avec sa queue. Parfois il nous fait comprendre que l'on est trop intrusifs ou qu'li veut son autonomie et sa liberté, alors on le laisse tranquille. Mais là, dans la nature, on n'a jamais eu affaire à ce cas, il va peut-être être méchant et attaquer les personnes, mais nous, il ne nous a jamais attaqué. Les personnes qui ont témoigné ont dit qu'il avait peur des voitures, il est possible que si une personne s'approche, il soit violent ou dangereux."

La propriétaire promet une récompense financière

Les pompiers ont d'abord fait une ronde de plus d'une heure et demi avant de s'arrêter, la propriétaire continue en revanche les recherches. L'animal va généralement dans les arbres mais vu les températures, elle est inquiète, "c'est assez hostile pour lui" explique-t-elle.

Sur les réseaux sociaux, Amélie a reçu des menaces, "des personnes qui disent que c'est bien fait pour nous, que l'on n'a pas à posséder de tels animaux, que l'on fait cela pour attirer l'attention alors que ce n'est pas le cas. On nous dit aussi que l'on est égoïste parce qu'une petite fille est recherchée et que nous, on porte l'attention sur notre animal." Egalement touchée par l’élan de solidarité qu'il y a eu autour de son reptile et des messages de soutien qu'elle a reçu. Amélie a dans l'idée de "donner une récompense financière" à toute personne qui retrouverait l'animal.