Saint-Étienne : un boulanger cache des fèves Johnny Hallyday dans ses galettes des rois

Saint-Étienne, France

Question fèves de célébrités, Sébastien Coelho, le boulanger de la Gerbe d'Or n'en n'est pas à son coup d'essai. Il a cinq ans, il avait déjà gâté ses clients en proposant des fèves de Claude François dans ses galettes. Mais cette année, l'Epiphanie est rock dans la boulangerie de la rue Saint-Catherine dans le centre-ville stéphanois : pas moins de 700 fèves Johnny Hallyday sont à retrouver dans les pâtisseries !

Le boulanger, fan du chanteur, n'avait pas vraiment anticipé les événements quand il a passé sa commande de fèves : il a passé sa commande en septembre de l'an dernier, et donc avant la décès du célèbre chanteur. "On savait tous qu'il était un peu malade, mais bon j'ai flashé sur cette collection et je voulais la faire", détaille Sébastien.

Bottes, chapeau, moto, albums... tout pour représenter l'idole des jeunes. © Radio France - Octavie Couchard

Et il y a même le sac pour la galette... Johnny Hallyday ! © Radio France - Octavie Couchard

Dans la vitrine de la boulangerie La Gerbe d'Or, des fèves qui représentent les trois guitares de Johnny, des santiags, un chapeau, une moto et des disques avec le visage du chanteur. Et le boulanger propose aussi tout un kit : "J'ai les couronnes, il y a même un sac à galette aussi et donc le présentoir en forme de guitare".

Toutes les générations

Et les collectionneurs sont au rendez-vous. Les fèves sont en vitrine depuis la mi-décembre et une centaine de fèves ont été vendues avant Noël, parfois pour faire un cadeau pour les fêtes. "J'ai beaucoup de gens qui achètent des fèves parce qu'ils sont collectionneurs et ça marche bien, on vend bien. Ce qui est bien aussi avec Johnny, c'est que ça touche plusieurs générations, il y a 20 ans, 30 ans, tout le monde connait !", s'enthousiasme Sébastien.

Une passion pour le rockeur qui fait sourire Virginie, derrière la caisse : "Il y a beaucoup de gens qui aiment de tous les âgés... Des personnes d'une cinquantaine d'année je peux comprendre ils sont fans, mais _même les enfants quand ils viennent ils disent "ah c'est Johnny_, mon papa il aime avec les guitares", la petite moto qu'on a, des choses comme ça donc oui ça fait plaisir et c'est marrant !".

Au total, 10 fèves sont à collectionner, elles sont vendues soit dans la galette, soit à l'unité pour 2€50 ou ensemble pour 20€ les dix.