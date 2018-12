Saint-Étienne : un graffeur décore gratuitement les panneaux de bois des vitrines brisées par les manifestations

Saint-Étienne, France

Après les violences du week-end, un graffeur Stéphanois panse les plaies du centre-ville. Oni propose aux commerçants de Saint-Étienne de peindre les panneaux de bois qui protègent leurs vitrines fracassées.

Le Père Noël a des yeux verts et des lunettes-cassées

Depuis lundi, il a recouvert gratuitement plusieurs vitrines de commerces qui ont été vandalisés. Une des plus visibles, c'est celle du magasin Optic 2000 qui est place Dorian devant le village du père Noël. Oni y a dessiné un Père-Noël à lunette très sympa. Et Oni raconte comment cette idée lui est venue. "Suite aux incidents on a discuté avec un opticien. On a proposé de faire ça gracieusement pour les passants et surtout les enfants. C’était à côté du marché de Noel. Les panneaux de bois ça faisait un peu tristounet, ville cassée. Le Père-Noël avec ces lunettes cassée c’est onirique et ironique à la fois !"

Un geste totalement gracieux

Bruno Rochelemagne, est l'opticien qui gère la boutique Optic 2000 de la place Dorian. Il est ravi de ce cadeau. "Par malheur on a eu deux vitrines attaquées et brisées samedi. Et dès lundi, deux personnes nous ont proposé d’habiller la palissade de bois d’un graff . On a d’abord fait ça pour les enfants parce qu’on est juste à côté du marché de Noël. Et ça marche. Ils ont mis 3 ou 4 heures à faire le graff ce matin et beaucoup d’enfants se sont arrêtés. Les graffeurs ont proposé de faire ces dessins chez d’autres commerçants de manière totalement gracieuse et c’est à souligner."