Saint-Étienne : une galerie d'art propose des concerts derrière des hublots

Non, la culture n'est pas complètement en sommeil malgré le troisième confinement. À Saint-Étienne, la galerie Rêves d'ailleurs, quartier Jacquard, le prouve avec une proposition originale : voir et écouter des artistes à travers des hublots et avec un casque sur les oreilles . C'est Jean-Jacques Cornillon, photographe et auteur stéphanois, qui a eu l'idée de cette mise en scène, alors qu'il venait d'installer son exposition photo au sein de la galerie stéphanoise quand l'annonce du confinement nouvelle formule est tombée.

Ambiance intimiste

"Je me suis dit qu'il fallait qu'on réfléchisse à quelques chose, nous artistes, en direction du public, et _créer un espace qui prenne en compte la distanciation sociale_, les contraintes sanitaires et qui soit en même temps un havre de paix poétique et de bonheur pour les gens, et pour nous aussi", explique l'artiste.

Jusqu'à la fin des vacances d'avril, huit sessions d'"art en hublot" sont proposées à la galerie. Chaque session se découpe en plusieurs sets de 15 minutes pour permettre à un maximum de public de suivre la performance, sans créer d'attroupement devant la galerie. Un musicien joue d'abord plusieurs morceaux, que le public écoute dans un casque (quatre casques au total, désinfectés entre chaque auditeur évidemment) de l'autre côté d'un hublot dessiné sur une vitre de la galerie.

Pendant ce temps, Jean-Jacques Cornillon observe le public et le croque avec ses mots, qu'il déclame ensuite aux spectateurs dans un autre hublot, avant de les photographier derrière une troisième vitre.

Le chanteur Gérard Gény a participé à l'expérience. © Radio France - Tifany Antkowiak

Je les vois entrer dans la musique et partir, rêver

"Le musicien qui joue derrière une vitrine il pourrait y avoir un côté zoo mais en fait, on est très vite capté par l'intimité de la relation, _il y a un vrai échange_", assure Jean-Jacques Cornillon. Et c'est vrai que malgré les masques, les spectateurs et auditeurs sourient, changent d'expression, dansent même derrière le hublot. "Je les vois entrer dans la musique et partir, rêver je pense", résume le photographe.

Olivier Andrys, Anne Robin et Christopher et Tom Murray sont les prochains artistes à participer à l'expérience, jusqu'au samedi 24 avril. Inscription obligatoire au 0619741012.