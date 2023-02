Saint-Étienne : une Saint-Valentin "tue l'amour" organisée dans un bar

Troquer les traditionnelles roses pour les toast au Maroilles. C'est un peu l'idée de Camille. C'est la gérante du café restaurant Le Mal Assis à Saint-Étienne. Pour le 14 février, elle a décidé d'organiser une soirée "tue l'amour" où elle a réuni tout ce qui semble s'opposer au romantisme. "Je voulais tenter quelque chose d'un peu différent, un petit peu décalé. J'ai acheté mes fleurs la semaine dernière. Elles sont en train de faner, exprès pour l'être pile poil ce soir là ! J'ai essayé de penser aux moindres détails", explique Camille.

Le Mal Assis organise une soirée "tue l'amour" pour la Saint-Valentin. © Radio France - Marine Clette

Les stéphanois sont donc invités à venir en jogging, sur la table il y aura des planches de Maroilles et des toast à l'aïl "de quoi bien puer du bec", s'amuse la gérante. Pour la musique, Camille a prévu une playlist "beauf", comprenez des chansons franchouillardes, "on peut vite se parler de Patrick Sébastien et tout un tas d'autres musiques du même style".

Et puis à la télévision, elle diffusera le match de Ligue des Champions qui oppose le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich.

Les festivités commencent à 17 heures au café restaurant Le Mal Assis, près de Fourneyron.