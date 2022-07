Saint-Florent-sur-Cher : il possède une rarissime collection de vélos

Alors que le Tour de France touche à sa fin, on vous emmène découvrir l'une des plus belles collections possibles de vélos. Elle se trouve à Saint-Florent sur Cher, près de Bourges. Jean-Michel Faideau possède 120 vélos et des milliers d'objets en rapport avec la petite reine.

Il faut une maison complète pour abriter cette collection ! Elle retrace toute l'histoire du vélo : depuis la draisienne, l'ancêtre du vélo inventée en 1817 jusqu'au vélo du tour de France. Jean-Michel possède notamment plusieurs grands bicycles : ces vélos dont la roue avant est immense, jusqu'à 1m40 : " On appelait cela les grands bi, qui ont succédé au vélocipède imaginé en France, mais dont le développement a été stoppé chez nous par la guerre de 1870. On ne parlait pas de guidon à l'époque mais de gouvernail. Le grand bicycle était utilisé pour des courses, pour aller vite. Le pédalier est en prise directe avec la roue avant. Plus la roue est grande, plus on va vite ! C'est de là que vient l'expression perdre les pédales. "

La salle consacrée aux vélos plus récents et aujourd'hui interdits sur les grandes courses car leurs innovations techniques entraînaient souvent trop de risques pour les coureurs. © Radio France - Michel Benoit

Un peu casse-cou tout-de-même. L'arrivée de la chaîne en 1885 puis du pneu démontable par Michelin en 1891 vont révolutionner les bicyclettes. Jean-Michel essaie de trouver les exemplaires rares, comme ces vélos en bois mais surtout les machines comportant des innovations techniques : " Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les exemplaires qui ont présenté des nouveautés. En 1900, la base du vélo a été inventée. On a deux roues identiques, un cadre qui évoluera peu, un guidon. Mais ensuite, tout est possible sur les suspensions, les vitesses avec les dérailleurs ou les boîtes de vitesses avec arbre. On a essayé beaucoup de choses, comme _le vélo bi-chaînes_. On pédale en avant sur le plat et en arrière quand ça monte avec une autre chaîne et une autre vitesse. Je suis très fier quand j'arrive à avoir le seul exemplaire connu d'un vélo. C'est le cas d'un vélo fabriqué à Angoulême. Un vélo à boîte de vitesses inventé par le père Guinot en 1941. J'ai aussi la photo du créateur, les articles de presse de l'époque. Sans doute que la guerre en a bloqué le développement. J'ai aussi un vélo conçu et breveté à Bourges : le vélobloc, un vélo qui possède un moteur mais qui n'a jamais été commercialisé."

Le vélo pliable parachuté lors du débarquement en Normandie en 1944 © Radio France - Michel Benoit

Etonnant aussi, ce vélo pliable largué lors du débarquement en Normandie en 1944 : " C'est un vélo fabriqué par BAS, une usine d'armement. On larguait d'abord les vélos puis les parachutistes dans un second passage. Les vélos leur permettaient de s'extirper plus rapidement de la zone de largage. Encore fallait-il récupérer rapidement ces vélos."

Une jolie collection d'assiettes également © Radio France - Michel Benoit

Sans parler des milliers d'objets en rapport avec la petite reine comme ces pistolets de cyclistes : " C'était des pistolets à amorce pour effrayer les chiens qui n'aimaient déjà pas les vélos. certains pouvaient contenir une vraie balle. D'ailleurs les facteurs recevaient ce petit pistolet pour se défendre."

Unique : l'affiche d'époque et le vélo Sabine (début 20éme siècle) © Radio France - Michel Benoit

Jean-Michel Faideau recherche toujours les pièces rares et pourquoi pas une ville ou un château qui accueillerait sa collection pour la mettre en valeur. N'hésitez pas à le contacter (lookjmf@orange.fr)