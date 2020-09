Saint-Gervais : "il reste des hurluberlus sur les pentes du Mont-Blanc"

Les étés se suivent et se ressemblent sur les pentes du Mont-Blanc, selon Jean-Marc Peillex. Le maire de Saint-Gervais en Haute-Savoie estime dans un communiqué qu'il "reste encore des hurluberlus sur les pentes du Mont-Blanc". L'élu s'était illustré l'an dernier en dénonçant les alpinistes inconscients qui se lançaient à l'assaut du plus haut sommet d'Europe. Cet été encore, parmi les cas les plus inattendus, il relève celui d'un Marseillais "équipé plage" (en short) et qui a "mis ses crampons à l'envers". Il voulait un place en refuge sans avoir réservé. Les gendarmes du PGHM lui ont trouvé une place au refuge de Tête Rousse.

Un randonneur "équipé plage qui avait mis ses crampons à l'envers"

Un autre randonneur bosniaque s'est retrouvé au refuge du Goûter avec son chien. "Les guides lui ont évité un accident et l'ont fait redescendre rapidement". l'homme était parti de nuit des Houches.

Jean-Marc Peillex fait partie des élus qui demandent un arrêté de protection du Mont-Blanc, pour limiter les activités autorisées à celles du ski et de l'alpinisme. Pour l'instant ce projet d'arrêté"portant création d'une zone de protection d'habitats naturels du Mont-Blanc" est en consultation publique jusqu'au 9 septembre.

