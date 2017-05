A Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'association C.A.C.A part en guerre contre les crottes

Une association vient de voir le jour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Son nom ? C.A.C.A, pour comité anti crottes animales. Elle a été officiellement créée le 29 avril dernier et compte une vingtaine de membres. Son objectif est d'éradiquer les excréments qui pullulent dans la commune vendéenne.

Yanick Thiphineau n'arrête pas de sourire quand on lui parle de son comité. D'ailleurs, cet habitant de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est très fier de son nouveau grade : "je suis président du C.A.C.A !" Le comité anti crottes animales est né il y a quelques jours, le 29 avril.

L'association compte déjà une vingtaine de membres

Pour sensibiliser la population au problème des excréments dans la rue, Yanick Thiphineau a voulu jouer la carte de l'humour. "J'ai choisi ce nom pour faire rire les habitants, confie le président. Au départ, j'avais mis quelques affichettes et les gens les photographiaient parce-qu'ils trouvaient ça sympa !"

L'association en remet une couche avec son logo. On y voit une crotte fumante avec écrit en gros "SOS CACA". C'est Bruno, publicitaire et vice-président du comité, qui l'a imaginé. "Dans nos métiers, on cherche toujours un mot qui claque et là c'est très pertinent', souligne le professionnel.

C'est très amusant comme idée. On ne va pas pleurer parce qu'on voit un étron dans la rue, donc oui, c'est drôle" - Bruno, vice-président du C.A.C.A

Mais au delà de l'aspect un peu loufoque, Yanick Thiphineau veut vraiment éradiquer les crottes. Devant chez lui par exemple, il y en a partout. "Dans ma rue, j'ai mis juste à côté du distributeur de sacs à crottes, un petit mot en disant "vous devez ramasser vos crottes", raconte le président. Et j'ai eu une très jolie réponse "on fait ce qu'on veut, merde !"

Bientôt un site internet et un compte Facebook

Le président du CACA sait bien que certains le prennent pour un doux rêveur, mais lui veut y croire. "On voyait bien dans l’œil des gens qu'on était à peine crédibles, qu'on était des petits rigolos", s'amuse Yves Thiphineau. Et j'ai répondu que j'irai au bout, même si vous n'y croyez pas, moi j'y crois !"

L'association va bientôt avoir son propre site internet et sa page Facebook. Dans un premier temps, l'objectif du comité anti crottes animales est de sensibiliser la population en distribuant des flyers. Ses membres envisagent ensuite de contacter la mairie pour un possible partenariat.

Si vous êtes intéressés pour vous lancer dans la chasse à la crotte, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse : cacastgillesxvie@ca-ca.fr. Une réunion d'information est prévue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avant l'été.