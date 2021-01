Saint-Gilles-Croix-de-Vie : le dernier bain de l’année avant… le premier

A Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, comme ailleurs sur le littoral, le bain de mer a le vent en poupe, y compris en hivers. Ils étaient une quinzaine à venir faire trempette ce jeudi, pour le dernier jour de l’année, et ils devraient être plus nombreux ce vendredi premier janvier...

C'est une tradition dans beaucoup d'endroits du littoral, mais cette année, elle ne pourra pas être respectée : les baignades du premier janvier, les bains de mer qui réunissent quelques fois des centaines de personnes, ne peuvent pas être organisées. Ca ne va cependant pas empêcher les amoureux de la trempette en eau froide d'aller dans l'eau dès ce premier janvier. Ce sera le cas à Saint-Gilles -Croix-de-Vie, en Vendée, comme tous les jours ou presque. Les baigneurs du collectif "les sardines 4 saisons" étaient déjà présents, ce jeudi, pour le dernier jour de l'année.

Une eau à 10 degrés

L’eau est à 9 ou 10 degrés, et c’est quand même un peu frais, reconnait André : « elle est bonne, mais un peu froide. On va dire que c’est tonique ! » . Aurélie, qui est nouvelle dans le groupe, sort de l’eau en tremblant un peu : « je claque des dents ! Mais c’est que du bonheur. C’est vivifiant, et on s’amuse beaucoup ».

Vivifiant et tonique... © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Beaucoup de médecins le disent, le bain de mer, y compris quand l'eau est froide, a de très nombreuses vertus. Cathy, Françoise et Patricia en sont convaincues : « chaude ou fraîche, ça fait du bien. Ca tonifie le corps. C’est du bien-être, et en plus, on retrouve des gens de toute sorte. Il y a des douleurs qui s’en vont. On a le sourire pour toute la journée, en fait, on ne peut plus s’en passer ».

On l'a compris, le bain de mer du premier janvier, organisé ou pas, ils ne veulent pas le rater. Alors, ils devraient être nombreux ce vendredi sur la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.