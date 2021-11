Saint-Gilles-Croix-de-Vie : sur le remblai, la montagne va à la mer

Idée loufoque ? Pas tant que ça, visiblement : sur le remblai de Saint -Gilles-Croix-de-Vie, un restaurant propose à ses clients de s'installer dans des cabines de téléphériques, venus de stations de ski. L’opération a commencé vendredi 19 novembre et se terminera le 2 janvier, et le succès est impressionnant : d’après Yannick Lanoë, patron de "L'os et l'arête", 800 réservations ont déjà été enregistrées.

Vue directe sur la mer ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Yannnic Lanoë a acheté ce restaurant en juillet. Pour l'hiver, il cherchait un moyen de continuer à travailler, dans une période quand même très creuse. Pari gagné : les dix cabines, qu’il a loué à une entreprise de Pau, ne désemplissent pas : « Le téléphone, c’est du matin au soir, toutes les cinq secondes, dès qu’on raccroche, ça rappelle, les gens veulent vraiment partager ce moment ».

Il faut dire que tout y est : la déco, avec des skis ou des panneaux qu'on a l'habitude de voir sur les pistes, et puis, bien sûr, le menu savoyard, avec ses tartiflettes, raclettes et autres fondues.... L’originalité, c’est ce qui attire les clients que nous avons rencontré : « Tout est fait comme si on était en montagne. On est bien, dans notre petite cabine. Et c’est vraiment marrant, se retrouver dans une cabine de station de ski au bord de la mer ! »

Les plats vont de 16 à 24 euros. Mais attention, vous l'aurez compris : il est nécessaire de réserver.