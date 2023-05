L'appel à l'aide d'une arboricultrice de Saint-Gilles qui se retrouve avec cinq tonnes d'abricots sur les bras

Florence Robichon du Mas de la Roseraie à Saint-Gilles, dans le Gard, lance un SOS. Alors que la récolte a débuté, il y a une quinzaine de jours, cette arboricultrice se retrouve avec cinq tonnes d'abricots déclassés sur les bras. S'ils ne sont pas vendus d'ici ce samedi 3 juin, ils seront jetés. "En fait, la peau des abricots est légèrement marbrée, c'est-à-dire qu'ils ont de toutes petites auréoles. C'est du notamment au vent. Et ça, les grandes surfaces et les magasins n'en veulent pas. Ça me rend dingue, car nos abricots sont bons" lâche-t-elle.

8 euros les 5 kilos

Florence Robichon, qui exploite 20 hectares d'abricots, propose donc les vendre directement aux particuliers plutôt que de laisser pourrir sa récolte dans ses chambres froides. "Ça sera huit euros les cinq kilos. Et quinze euros les dix kilos. Il s'agit de récupérer ce que l'on peut pour payer nos factures" précise-t-elle.

Les ventes ont lieu au Mas de la Roseraie à Saint-Gilles de 16h30 à 18h.