A Saint-Goussaud, les randonnées sont connectées

C'est une première en Creuse : un circuit de randonnée "connecté". A Saint-Goussaud, deux passionnés de la nature et du VTT ont créé un audioguide à télécharger avant de partir à la conquête de l'ouest creusois. A chaque point d'intérêt, vous retrouvez des explications en son et en images.

Vous voilà dans la nature, comme au musée. Le guide est dans votre poche, les explications dans vos oreilles et les images dans votre portable. Il suffit de télécharger un audioguide chez vous ou au départ des deux circuits. Pour le reste, pas besoin de connexion ou de réseau : le système fonctionne automatiquement grâce à la géolocalisation.

Les plans des deux circuits sont affichés devant le Relais de Saint-Goussaud © Radio France - Lucas Valdenaire

"Facile et ludique"

Ce projet de "randoguide" est né dans la tête de deux passionnés : Christian Libaude et Lionel Védrine. Le premier est guide et animateur nature, le second, animateur VTT. Nous sommes dans l'ouest creusois, à la frontière de la Haute-Vienne, sur les hauteurs de Saint-Goussaud.

Deux circuits sont proposés : le petit de 5 kilomètres, le deuxième de 13,5 kilomètres. Comme l'explique Lionel Védrine, "le relais de Saint-Goussaud a un wifi à l'intérieur pour télécharger la balade au départ. Mais on peut le faire aussi depuis chez soi. Une fois qu'on arrive à 15 mètres de la pêcherie à chanvre par exemple, clac, l'explication se déclenche à pied ou en VTT !"

"Les commentaires dans les oreilles" - Lionel Védrine Copier

Le but est de présenter de façon ludique et facile tous les points d'intérêts de Saint-Goussaud, les commentaires dans les oreilles, et les photos ou les vidéos sur le portable

Le principe de cette "rando 2.0" plaît énormément à Yollande et son amie hollandaise. Les deux randonneuses sur le chemin de Compostelle portent plusieurs manuels dans le sac à dos, dont un en bandoulière pour ne pas se perdre : "le randoguide est une très bonne idée, on se cultive et en même temps avec le téléphone, on est sûrs de ne pas se perdre. En plus, on n'est plus obligées de porter plein de livres dans nos bagages."

Lionel Védrine (animateur VTT) , Stewart (du Relais de Saint-Goussaud) et Christian Libaude (animateur nature) devant le plan du randoguide © Radio France - Lucas Valdenaire

"Le tourisme est connecté"

Pour Stewart, le patron du Relais de Saint-Goussaud, c'est une très belle occasion d'accueillir de nouveaux touristes. Pour Jean-Michel Devaux, directeur de l'office de tourisme du Pays des Eaux Vives : "Ce n'est pas par hasard que les circuits commencent et arrivent au Relais de Saint-Goussaud. Aujourd'hui, les offices sont des acteurs économiques et de développement touristique."

On mise sur l'effet nouveauté. Et c'est aussi une adaptation parce que, désormais, le tourisme est connecté, quoi qu'on puisse dire.

"On mise sur l'effet nouveauté" - Jean-Michel Devaux, directeur de l'Office de tourisme du Pays des Eaux Vives Copier

Les circuits ont été inaugurés ce dimanche, à pied ou en VTT. Vous pouvez télécharger gratuitement l'audioguide sur l'application Izi. Travel. Sa version anglaise pourrait bien sortir avant l'été.