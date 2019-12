Saint-Grégoire : du Gospel pour Noël pour les patients en soins palliatifs

Ce mercredi, les patients en soins palliatifs au CHP de Saint-Grégoire ont pu assister à un concert dans les couloirs du service. Un choeur de Gospel leur a offert un concert privé. Une parenthèse musicale pour tenter d'oublier, quelques heures, la maladie, et célébrer Noël avec leurs proches.

Saint-Grégoire, France

Ce mercredi, en passant les portes du service de soins palliatifs du centre hospitalier privé de Saint-Grégoire, ce n'est pas le silence habituel qui accueille les visiteurs, mais une petite musique. Il suffit de la suivre pour découvrir, au détour d'un couloir, un concert un peu particulier.

Du gospel pour Noël

Autour d'un sapin, trois chanteuses du chœur "Song of freedom" entonnent les classiques du Gospel, devant une dizaine de patients, leurs proches et des membres du service.

Une assistance peu habituelle pour ce genre de concert, qui a plus souvent lieu dans les églises. "C'est important aussi d'aller chanter pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer", souffle, entre deux morceaux, l'une des choristes.

Les patients apprécient ce moment de détente, une parenthèse qui permet de sortir de sa chambre, de plaisanter avec le personnel et de célébrer Noël un peu en avance. "On est souvent surpris par certaines réactions des patients, confie Marylène. J'ai vu un patient qui chantait, qui a l'habitude est plutôt réservé, et parle très peu. Ça ouvre une porte à ces patients au niveau de la communication. Et même nous, le personnel, ça nous fait du bien."

Le reportage au service de soins palliatifs de Saint-Grégoire Copier

Un moment de gaité pour les familles

Zania, venue voir un membre de sa famille hospitalisé, apprécie. "On entend de la musique, on entend de la gaité, on entend, près de Noël, un chant qui nous touche tant. Ça parle d'espérance, d'espoir, de gaité, de poursuivre le combat". Et les patients alités qui n'ont pas pu assister au concert ont eu le droit à un morceau en privé, dans leur chambre. Un moment d'exception qui permet d'oublier, provisoirement, le quotidien.