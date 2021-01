Saint-Grégoire : un taureau en divagation traverse toute la ville avant d'être anesthésié

Une belle frayeur pour les automobilistes et les habitants de Saint-Grégoire aux portes de Rennes. Ce mercredi 6 janvier, entre 9 h et 11 h, un taureau a fait une virée en ville de plusieurs kilomètres en s'échappant de son élevage. Les policiers ont reçu 17 appels d'automobilistes ou de riverains les informant de la présence de l'animal fugueur dans plusieurs secteurs de la commune : d'abord la départementale 82 au nord de la commune, puis le centre-ville, la Poste, le Centre Hospitalier Privé, le rond-point de Melesse. On l'a même vu à proximité du marché, ce qui a commencé à inquiéter les policiers.

Pas moins de neufs policiers, de trois équipages différents, ont été mobilisés entre 9 h et 11 h. Finalement, le taureau de 400 kilos, et âgé de 2 ans, a pu être endormi par 2 fléchettes vétérinaires tirées par des pompiers. L'agriculteur a pu le récupérer et l'attacher à un poteau. Heureusement, il n'y a ni dégâts, ni victimes.