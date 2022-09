Saint-Herblain : Chloé Simon, 17 ans, sacrée meilleure apprentie boulangère de France

Une jeune originaire de Sainte-Luce-sur-Loire est sacrée meilleure apprentie boulangère de France ! Elle s'appelle Chloé Simon, elle a 17 ans et elle travaille à la "Maison Cloarec", une boulangerie de Saint-Herblain. Elle fait partie des sept jeunes apprentis boulangers à avoir reçus la précieuse médaille d'or après avoir passé un concours national ce mercredi 21 septembre. Ils étaient 22 candidats à participer à la finale à Paris. Reportage.

Sept heureux gagnants en France

Ses proches la décrivent comme une jeune fille douce et très appliquée. On le devine dès qu'elle décroche son téléphone. Chloé Simon n'a que 17 ans et elle fait partie des sept meilleurs apprentis boulangers de France de cette année 2022. "C'était vraiment une super expérience, j'ai pu apprendre plein de choses, surtout grâce aux conseils de mes encadrants, de mes patrons, des autres salariés", explique-t-elle.

Après s'être déjà distinguée à l'échelle départementale et régionale, c'est la première fois que la jeune fille participait à un concours national. "C'était hyper enrichissant, même au niveau personnel pour la gestion du stress, confie-t-elle. C'est comme un accomplissement, parce que j'ai passé une grande partie de mon temps libre à m'entraîner. Avoir enfin le résultat que j'attendait tant, c'est chouette !"

Elle s'est entraînée tous les jours, parfois jusqu'à 22 heures

Des mois de préparation pour arriver à cette consécration. Et il faut dire que Chloé a été très bien formée par son patron Rémy Cloarec, propriétaire de la boulangerie "Maison Cloarec" où travaille Chloé. "Elle s'est entrainée tous les jours, parfois jusqu'à 22 heures, explique-t-il. Elle avait un buffet à préparer avec des croissants, pains au chocolat, pain de campagne, baguette tradition et une pièce dite "décor", tout cela en huit heures."

Rémy et toute l'équipe de la boulangerie herblinoise étaient derrière elle pour la soutenir. "Lorsqu'elle a gagné, nous étions tous émus et contents pour elle et pour notre boulangerie. On a hâte qu'elle revienne lundi pour fêter ça tous ensemble !"

La "Maison Cloarec" collectionne les récompenses

Un petit peu partout dans la boulangerie de Rémy, des écrans affichent fièrement "Meilleur croissant de Loire-Atlantique 2022" ou encore "Meilleure baguette tradition 2022". Comme si ici, on collectionnait les récompenses. "C'est vrai qu'on les collectionne depuis un an, avoue Rémy en souriant. Il y en a d'autres à venir en octobre, comme le master du pain au chocolat, du flan et du Paris-Brest. Après tout, c'est en participant à des concours qu'on gagne !"

Avec la victoire de Chloé, cela fera déjà quatre récompenses pour la maison Cloarec en moins d'un an. Et pour marquer le coup, l'apprentie boulangère est conviée au palais de l'Elysée au mois de janvier pour déguster une galette des rois.