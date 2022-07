Saint-Herblain : quand le centre commercial Atlantis accueille des vacanciers

Et si, pour changer, vous passiez vos vacances dans un centre commercial ? A Saint-Herblain, près de Nantes, le centre Atlantis, le plus grand de l’Ouest, a ouvert ce jeudi une sorte de « Paris-plage » (sans l’eau) pour ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir aller flâner sur une plage ou au bord d’un lac. L'opération s'appelle "Eté Atlantis", une vingtaine d'activités sont au programme jusqu'au 6 août.

Morgane travaille en institut de beauté dans la galerie d'Atlantis. Elle propose des massages de mains gratuits. © Radio France - Léonie Cornet

Des cabanes colorées et des transats sont disposés à l'entrée du centre commercial Atlantis de Saint-Herblain, près du magasin de meubles Ikea. On se croirait presque sur la plage, de quoi séduire les clients les plus curieux, et en particulier ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances cette année, comme Maéva et ses deux filles Lola et Zoé. "Aujourd'hui, je viens me faire masser les mains, confie-t-elle. On reviendra sûrement la semaine prochaine avec les filles pour les activités roller et escalade."

Une vingtaine d'activités gratuites

Une vingtaine d'activités sont au programme, parmi lesquelles de la pétanque pour enfants, de la pétanque pour adultes, du volleyball... Et même des cours de zumba, le tout gratuitement. Des stands de glaces et de gaufres sont aussi mis à disposition, mais cette fois-ci, il faudra mettre la main au portefeuille.

Medhi, Audrey et Lorraine ont profité de leur pause shopping pour s'initier à un célèbre jeu d'adresse finlandais. "C'est plutôt sympa d'occuper ses journées ici, avec les copains, pour jouer," confie Medhi.

Tristan propose un atelier escalade l'après-midi. Une activité qui a beaucoup de succès auprès des plus jeunes. © Radio France - Léonie Cornet

Juste derrière, Tristan s'occupe du mur d'escalade. Il aide Victoria, 4 ans, qui en fait pour la première fois. Sa mère, Rita, habite à Couëron, près de Nantes. "Nous étions en promenade dans le centre commercial avec mon ami et mes enfants, et on a vu les activités hors du centre, et on s'est dis que c'était une bonne idée pour les enfants."

"Eté Atlantis" jusqu'au 6 août

C'est la première fois que le centre commercial propose ce genre d'activités. Alexandra Farci, la directrice, espère renouveler l'expérience l'année prochaine. "On accueille des touristes, des clients, mais aussi des gens qui ne peuvent pas partir en vacances, explique-t-elle. Certains ont l'impression d'être en colonie de vacances, c'est vraiment touchant. Le but, c'est d'apporter un petit peu de bonheur au quotidien."

De petites vacances gratuites qui sont une manière de faire des économies sur le budget vacances. "Eté Atlantis" dure jusqu'au 6 août, vous pouvez retrouver le programme sur le site du centre commercial atlantis-nantes.com.