Saint Jean de Luz : à la recherche d'un document inédit datant de 1789

Voilà 70 ans que le "cahier de doléance de Saint jean de Luz - Ciboure " a disparu. C'est pourtant un manuscrit extrêmement précieux puisqu'il date de la Révolution Française et qu'il serait la première trace de militantisme féministe au Pays Basque. L'association les Bask'Elles lance un véritable SOS pour le retrouver.

Ce "cahier de doléance de Saint jean de Luz - Ciboure " est un document de quatre pages rédigé par des femmes en 1789. Elles y interpellent le roi de France _"_sans y être autorisées. Il fallait être un homme majeur et payer l'impôt pour pouvoir rédiger des cahiers de doléances, rappelle Michaella Clapisson, la porte-parole des Bask'Elles. C'est la plus ancienne revendication des femmes pour le droit des femmes, dans le sens où elles demandent l'éducation pour les filles. Elles demandent de pouvoir gérer leur propre patrimoine puisqu'à partir du moment où ils étaient mariés, n'avaient plus droit de gérer leurs propres affaires et de pouvoir aussi entrer en politique ou du moins, de pouvoir servir l'intérêt général. "

Un document dont on a perdu la trace dans les années 40

C'est en tout cas, un manuscrit dont on a perdu la trace depuis les années 1940, qui appartenait à Pierre Dop, un historien local de Saint Jean de Luz. Depuis, on ne sait pas ce qu'est devenu ce manuscrit. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter les Bask'Elles :

