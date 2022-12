Saint-Jean-de-Maurienne : des clowns pour aider les patients de l'hôpital à mieux vivre la maladie

A l'hôpital de Saint-Jean-Maurienne (Savoie), leurs drôles de vêtement tranchent avec les blouses blanches des soignants. Nez rouge et masque rose sur le visage, Christophe et Coline, ou plutôt "Mario" et "Cajou" profitent des fêtes de fin d'année pour rendre visite aux patients de l’établissement. Ils sont membre de l’association aixoise "Instantànez" , ils offrent une bouffée d’oxygène aux malades du service "Oncologie Hôpital de jour". René Auguste, leur première visite de la journée, aime particulièrement "ce petit moment de détente".

ⓘ Publicité

"On vient réveiller l’humain qui est derrière cette étiquette de patient", raconte Coline, bariolée sous son masque. Pour y arriver, ils chantent, plaisantent et discutent toujours sur un ton humoristique. "On partage un moment d'intimité avec ces personnes" continue Christophe.

Les deux clowns de l'association "Instantànez" à l’hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne © Radio France - Mélanie Tournadre

loading

Un rencontre qui fait du bien

L’objectif est avant tout d’aider les malades à mieux vivre leur séjour à l’hôpital. "Cette vingtaine de minutes est un bulle de douceur […] par rapport à leur quotidien si complexe", explique Valérie Cornaille, coordinatrice de ce projet et psychologue du service. Elle est aussi persuadée que ces visites aident les malades dans leur guérison. "Moralement ça va mieux donc physiquement les corps sont moins douloureux."

"Voir les clown dans les couloirs, ça donne un côté magique", confie Stéphanie Résséguier, directrice générale du Centre hospitalier Vallée de la Maurienne, qui entend régulièrement des rires et des chansons au moment des visites. "Je ne m’attendais pas à chanter avec eux mais pour déconner, je ne suis pas le dernier", plaisante Jean-Claude, un des patients du service, après le passage des deux clowns.

"Mario" et "Cajou" rencontreront aussi les professionnels de l'hôpital à Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. En 2023, ils iront encore plus loin en allant à la rencontre des familles et des aidants.

loading