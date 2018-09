Saint-Jean-de-Thouars, France

Les habitants de Saint-Jean-de-Thouars se disent enfin soulagés. Depuis mardi soir, un convoi exceptionnel transportant une rame de RER de La Rochelle à Strasbourg, bloquait, suite à un accident, l'un des ronds-points les plus empruntés de la commune.

Déviations levées dans la soirée

Finalement, cet après-midi, l'essieu de la remorque provisoirement réparé a permis à l'ensemble de 50 tonnes (et 30 mètres de long) de se déplacer et d'aller un kilomètre plus loin, sur une place où le convoi ne gênera plus la circulation. Les déviations doivent être levées d'ici la fin de journée.