Saint Jean le Vieux s'est imposé dimanche lors du 6ème concours de force basque de Saint Palais. Les Bas Navarrais se sont imposés devant Juxue et Gabat.

Saint Jean le Vieux de nouveau champion de force basque à Saint Palais. L'équipe a gagné le bouclier de bois avec 52 points devant Juxue (46 points) et Gabat (44 points). Le concours de force basque de Saint Palais réuni 8 villages. Huit équipes de Basse Navarre et de Soule (120 concurrents) qui s'affrontent lors de six épreuves pour remporter le bouclier.

Les 6 épreuves de force sont Le tir à la corde (soka tira), les scieurs de bois (segari), le lever de la charrette (orga joko), la course au sac de blé (sakulari), le lever de la botte de paille (lasto altsari) et les bûcherons (aizkolari).

Un concours marqué par des revirements

Au lever de charrette, dominé l'an dernier par Nicolas Etchelecou de Saint Jean le Vieux, c'est finalement Mathieu Apessetche de Saint Martin d'Arberoue qui a gagné en réalisant un exploit : 7 tours de charrette (elle pèse 356 kilos quand même !) soit une distance de 180 mètres parcourus.

Les champions du lever de charrette, Mathieu Apessetche (St Martin d'Arberoue) et Julien le représentant de Gabat © Radio France - Jacques Pons

Autre exploit, celui de l'aïzkolari (bucheron) de Gabat, Patrice Maillet, qui a battu le tenant du titre Arthur Van Den Potten (pour Saint Jean le Vieux).

Reste la discipline reine, le soka tira, dominée par Saint Jean le Vieux qui a battu Juxue en finale. Par leur régularité les bas navarrais remportent le bouclier de bois.

Une partie de l'équipe de soka tira de Saint Jean le Vieux en plein effort © Radio France - Jacques Pons

Le classement complet

Saint Jean le Vieux 52 points, Juxue 46 points, Gabat 44 points, Saint Martin d'Arberoue 43 points, Ordiarp 36 points, Moncayolle 32 points, Saint Palais 31 points et Pouillon 28 points.