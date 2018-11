Saint-Lô : un mystérieux collectif habille la statue de la licorne pour l'hiver

Saint-Lô, France

"On ne sait pas d'où ça vient, on sait seulement que c'est un acte commis par un groupe d'individus qui se nomment SOS Fantômettes, qui sont venus dans la nuit de lundi à mardi placer ce bonnet et cette nouvelle corne", explique Robert Blaizeau, le directeur des musées de la ville de Saint-Lô. Un "couvre-corne" rayé blanc et marron, qui recouvre la corne de la statue emblème de la ville.

Le collectif explique avoir voulu éviter que notre licorne ne prenne froid cet hiver, dans le respect de l'oeuvre de Philippe Rebuffet, l'artiste qui a sculpté la licorne"

A Saint-Lô dans la #Manche, un mystérieux collectif habille la statue de la licorne pour l'hiver #licornehttps://t.co/qCDagGN1J9pic.twitter.com/sL9M0uJZaC — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) November 8, 2018

Un mystérieux courrier de revendication

La mairie de Saint-Lô a reçu un e-mail énigmatique pour revendiquer l'action, de ce collectif nommé "SOS Fantômettes". La mairie a décidé de conserver la pièce de tissu sur la statue tout cet hiver. Un cadeau d'anniversaire ? Sculptée en 1988, la statue de la licorne fête cette année ses 30 ans.

La corne de la licorne, c'est l'instrument de son pouvoir. Au Moyen-Âge, elle permet de purifier l'eau souillée par les animaux malfaisants comme les serpents. Nous allons la garder pour qu'elle protège ainsi les Saint-Lois tout l'hiver"

Selon nos confrères de Ouest-France, le collectif Laine à l'Ouest serait à l'origine de cette action, proche du street-art et du yard-bombing, le fait de recouvrir les arbres et le mobilier urbain de tricot. Contactés, ils n'ont pas répondu à nos sollicitations.