Saint-Lô : une femme accouche dans un bus

Elle n’a pas eu le temps d’arriver à la maternité. Ce mardi après-midi, une femme a accouché dans un bus du réseau SLAM à Saint-Lô sur la ligne B. « La cliente ne sentait pas bien. Elle a pris le bus pour aller à l’hôpital. Elle a accouché sur le trajet. Tout s’est passé dans le bus dans un laps de temps assez rapide », raconte Aurore Cany, la directrice du réseau de bus saint-lois.

Le bébé était né à l'arrivée des secours

Quelques voyageurs se trouvaient à bord du bus à ce moment-là en plus du conducteur qui a gardé son sang-froid. « Il s’est arrêté au niveau de l’arrêt ‘hôpital’. Il a contacté les pompiers et le SAMU qui sont rapidement intervenus, mais lorsqu’ils sont arrivés le bébé était déjà né », poursuit Aurore Cany.

La maman et le nouveau-né ont été conduits à l’hôpital et se portent bien. Cette naissance dans un bus saint-lois est une grande première. La direction du réseau SLAM va contacter la maman et pourrait lui offrir un abonnement comme cadeau de naissance !