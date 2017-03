Saint-Louis : chats errants cherchent nouveau refuge

L'association Ludogcat de Saint-Louis cherche un nouveau refuge pour accueillir les chats errants. Celui qu'elle occupe depuis plusieurs années va être démoli. L'association lance un appel à l'aide et même une pétition pour trouver un nouveau local.

La maison des chats de Saint-Louis est menacée ! Ce local situé rue de la Fraternité dans la commune frontière avec la Suisse, est mis à disposition gracieusement par la mairie de Saint-Louis. Cette même mairie qui souhaite désormais le démolir pour construire des logements.

L'association Ludogcat Regio qui recueille depuis 18 ans les chats errants ou abandonnés a lancé une pétition qui sera remise au maire de Saint-Louis. Elle a déjà recueilli 5.000 signatures.

Une petite maison avec jardin dans la région des Trois Frontières

"Nous devons quitter le refuge le 31 mars" explique la présidente de l'association Brigite Blenny, "on lance donc un appel aux communes ou à des particuliers pour trouver une petite maison pas très grande, même très vieille, avec si possible un petit loyer puisque nous ne vivons que de dons, avec un petit jardin pour les chats et dans la région des Trois Frontières pour conserver nos bénévoles".

L'association compte 110 membres. 45 bénévoles se relaient au quotidien dans les locaux pour recueillir, nourrir, soigner les chats et les proposer à l'adoption.