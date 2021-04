Saint-Malo : l'ancien tribunal mis en vente aux enchères pendant 24 heures

L'ancien Palais de justice de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), situé intra-muros, est vendu aux enchères pendant 24 heures. La vente interactive a commencé ce mercredi 7 avril à 15h et se termine jeudi 8 avril à la même heure. La mise à prix a été fixée à 1,2 millions d'euros.

Il est fermé depuis 2018 et a laissé la place à un Palais de justice tout neuf dans un autre quartier de la ville. L'ancien tribunal de Saint-Malo, situé intra-muros, est vendu aux enchères par l'étude notariale malouine de Me Philippe Degano. Il s'agit d'une vente interactive qui a débuté ce mercredi 7 avril à 15h et qui va durer 24 heures.

Le département s'en sépare

Ce bâtiment de 1853 mètres carrés, repartis entre des bureaux, une salle d'audience, une bibliothèque notamment appartient au département d'Ille-et-Vilaine depuis 1811. Mais le Conseil départemental a décidé de le mettre en vente. Le prix de départ a été fixé par les Domaines à 1,248 millions d'euros. Il abrite aussi une chapelle inscrite depuis 1946 aux monuments historiques qui appartenait à l'abbaye Saint-Benoit fondée par des bénédictins anglais. Détruit en partie lors des bombardements de 1944, le bâtiment a été reconstruit et est devenu un Palais de justice dans les années 50.

L'ancienne salle d'audience de l'ex tribunal de Saint-Malo - DR