Saint-Malo : le jour de l'an, une joueuse empoche plus de 200.000 euros au Casino

Le nouvel an a souri à une joueuse du Casino Barrière de Saint-Malo. Le premier janvier 2022, sur le coup de 17 h, elle mise 80 centimes seulement dans l'une des machines à sous. Bingo, elle remporte précisément 209 715,20 euros. "C'est une personne qui accompagnait sa maman. Elle est totalement néophyte en termes de jeu sur les machines à sous [...] la machine a commencé à payer des bonus, il y a eu des doubles pour monter jusqu'à plus de 200.000 euros." explique François-Stéphane Vergne, directeur de l'établissement.

Deuxième plus gros gain de l'histoire du casino de Saint-Malo

"On ne se rend pas vraiment compte, puis le dialogue s'installe, on isole la personne, on lui offre une coupe de champagne et la personne commence à s'en rendre compte. Elle va se poser et réfléchir à ce qu'elle va pouvoir faire de cet argent. Quand on n'y est pas préparé, les idées ne viennent pas forcément très vite."

C'est le deuxième plus gros gain de l'histoire du casino Barrière de Saint-Malo. En 2011, un homme remportait 425.000 euros après avoir misé 60 centimes.