Saint-Malo : les bateaux de l'armement Porcher illuminent le port de pêche

Antoine Porcher fait partie de la troisième génération de la famille à travailler dans l'entreprise. Pendant la maintenance annuelle, il en profite pour faire visiter l'Aventurine. C'est le chalutier dont il est le capitaine, le dernier de la flotte. "C'est l'occasion de faire le tour du bateau avec les personnes qui en ont envie. C'est sympa à voir. C'est un plaisir de faire connaître notre métier. Même si on habite une région où on ne peut pas passer à côté de la pêche, tout le monde ne sait pas comment ça se passe à bord."

Cela fait une dizaine d'années que les bateaux sont décorés de guirlandes à la fin du mois de décembre. En temps normal, ils sont au port du Légué à côté de Saint-Brieuc. "Cette année, les marées au Légué ne correspondaient pas à nos attentes. On ne pouvait pas ressortir début janvier, on aurait dû attendre une semaine de plus."

Les guirlandes sur les bateaux sont bien visibles depuis le quai de l'autre côté du bassin Bouvet. © Radio France - Baptiste Roux

La flotte est plus difficile à observer à Saint-Malo. Le bassin Bouvet est moins accessible. Alain, de passage à Saint-Malo pour les fêtes, s'est garé de l'autre côté du bassin pour prendre une photo. "C'est une excellente idée, c'est la première fois que je vois ça. C'est dommage que l'on soit obligé de se garer à l'intérieur du port alors que normalement c'est interdit pour prendre une photo sans voir le grillage."

Les guirlandes seront enlevées le 1er janvier. Les bateaux et les 150 marins seront repartis en mer le 2 janvier 2023.