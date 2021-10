Saint-Malo : les célèbres brise-lames du sillon vont être remis en état

A Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), un important chantier de rénovation de la digue et des célèbre brise-lames va commencer en novembre 2021. Près de 1000 pieux seront déposés et contrôlés avant d'être réinstallés pour la moitié d'entre eux.

C'est un chantier d'envergure qui va commencer en novembre 2021 à Saint-Malo. L'Etat va engager un important chantier de rénovation de la digue et de ses célèbres brise-lames appartenant au domaine public maritime.

Des travaux sur les digues

Destinés à protéger la cité corsaire des assauts de la mer lors des grandes marées et des risques de submersion, les digues du Sillon et Palmié, nécessitent une remise en état. Le chantier durera sept mois et coûtera 1 739 604 euros. Il est intégralement pris en charge par l'Etat.

Des brise-lames à rénover

Le plus spectaculaire concerne les brise-lames : près de 1000 pieux en chêne destinés à freiner la houle, vont être retirés. La moitié d'entre eux, de 7 mètres de long, sera réutilisée après remise en état et enfoncée à 2,5 mètres de profondeur. L'autre moitié sera remplacée à l'identique. Ceux qui sont trop usés seront déclassés et remis à la Ville. Ils devraient être vendus. On devrait en savoir plus mardi 19 octobre, une conférence de presse est organisée sur place.